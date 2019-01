GALSEN221 – Wally Seck a toujours clamé sa reconnaissance envers ses fans sans qui, soutient-il à chaque fois qu’il en a l’occasion, il ne serait pas l’artiste réputé qu’il est aujourd’hui. Dans ce sens, afin de les remercier pour ce soutien inconditionnel, le “Golden Boy” de la musique sénégalaise a décidé de se montrer généreux en proposant d’aider certains à payer leurs formations en Licence ou en Master. Il se propose également de payer des cours d’auto-école jusqu’à l’obtention du permis. “Hello la famille ! Comme vous le savez tous, je me suis toujours soucié de l’éducation de mes fans. C’est en ce sens que j’offre: • Une formation en Licence (à 15 personnes) • Une formation en Master (à 05 personnes) • Des cours d’auto-école jusqu’à l’obtention du permis (à 20 personnes) Il suffit juste de vous manifester en m’envoyant un mail à l’adresse [email protected] et en précisant dans l’objet du mail la formation qui vous intéresse. Comme pièce justificative, vous mettrez en attaché votre diplôme du Baccalauréat (pour ceux qui sont intéressés par la Licence) ou votre diplôme de Licence (pour ceux qui souhaitent bénéficier de la formation en Master). Un tirage au sort sera fait à cet effet. Go Go Go !!!”, a écrit le fils de Thione à travers une publication sur sa page Facebook.

