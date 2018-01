(Photo )Scandale: La marque H&M a fait une grosse boulette avec un cliché jugé raciste

Galsen221- La célèbre marque de vêtement H&M a fait ce que l’on peut qualifier la boulette du siècle en ce qui concerne le marketing relationnel. Tout cela à cause d’une publicité qu’on peut qualifier de désastreuse.

La publicité en question montre un enfant noir dans un sweat à capuche vert sur lequel il est inscrit “le Singe le plus cool dans la jungle”.

La publicité a déclenché une réaction négative sur les médias sociaux, certains la qualifiant d’inappropriée, dégoûtante et négligente.

Suite au scandale, l’image du modèle dans le chandail à capuchon vert a été retirée du site Web de H & M; cependant, deux modèles avec des inscriptions dans le même genre avec des mannequins enfants blancs ont été conservés.

L’un porte les mots suivant “Mangrove jungle” et “Expert de survie officiel”; l’autre a des contours avec divers animaux, y compris des girafes et des tigres.

Des personnalités se sont indignés sur les réseaux sociaux notamment la députée travailliste Kate Osamor qui a tweeté: “J’étais totalement choquée, consternée de trouver cette image en ligne. h&m pensez-vous que cette image est une représentation appropriée d’un jeune garçon noir? ”

Certains internautes commencent déjà à parler de boycotter les magasins H&M.

Deux photos l’une avec un noir disant être le singe le plus cool de la jungle et l’autre un enfant blanc portant un t-shirt ou il est écrit «L’expert de survie» est plus que douteuse. H&M voulait-il lancer un message caché” en tout cas c’est tout simplement dégoûtant. Le néocolonialisme a de beaux jours devant lui.

Un porte-parole du détaillant a déclaré: “Cette image a maintenant été retirée de tous les canaux H & M et nous nous excusons auprès de toute personne que cela aurait pu offusquer.”

Eh! voilà de nos jours ,il est facile de faire sa boulette en toute conscience pour ensuite venir s’excuser comme si de rien n’était.

Libre à chaque consommateur de se faire son opinion sur le boycott d’H&M ou pas.

