On ne l’a présente plus mais pourtant, Sokhna Aidara surprend toujours. Qu’importe les événements où l’épouse de Wally Seck se rend, elle ne cesse de captiver le public à travers sa simplicité et son goût à la mode.

Cette fois-ci, à la soirée de la « Nuit du rire » organisé, ce vendredi 27 juillet 2018, par Abba No Stress, la jeune dame s’est moulée dans un ensemble de couleur blanche assorti d’un sac argenté et des boucles d’oreilles de la même couleur.

La classe !

