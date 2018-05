(Photo + Vidéo) Abba No stress et sa conversation avec Cristiano Ronaldo avant la finale

GALSEN221 – Tout d’abord, il faut savoir que Abba No Stress est, en plus d’être un animateur, un artiste comédien. Donc, inutile de préciser qu’il excelle dans l’art de la rigolade. Dans ce sens, le grand ami du chanteur Waly Seck déclare avoir conversé avec le seul et l’unique Cristiano Ronaldo… Toutefois, après visionnage de la capture d’écran de la fameuse discussion, nous mettons le tout sur le compte de la rigolade car il serait étrange que la star mondiale signe ses messages WhatsApp par son nom au cours d’un échange. Et, cerise sur le gâteau, qu’il fasse une faute sur son nom. Sacré Abba !

