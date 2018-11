GALSEN221 – Le plus souvent, c’est en tenue traditionnelle que s’affiche Alima Ndione. L’animatrice adore les modèles de chez nous et n’hésite pas à en faire la promotion. Mais, cette fois, elle a décidé de changer son fusil d’épaule en adoptant un style beaucoup plus urbain avec des baskets, un haut et un jean.