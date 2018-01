GALSEN221 – Astou Dione a réussi à se faire une place à la 2sTv, en attendant, nous l’espérons pour elle, de compter parmi les plus en vue du paysage médiatique sénégalais. Partagée entre finesse et élégance, elle est telle un mannequin avec ses jambes interminables et sa silhouette parfaitement dessinée.

