GALSEN221 – Il y avait du beau monde au Cices ce samedi pour assister au show de Pape Diouf qui en aura drainé du monde. Bien entendu, la famille de l’artiste et celle son épouse étaient venues assister à l’événement et ainsi le soutenir. Parmi les convives, une certaine Fatoumata qui ne serait autre que la nièce de Bébé Bass l’épouse de Pape Diouf. Et, il faut dire que la jolie jeune femme était très en beauté pour le coup.

