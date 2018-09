(photos) Diafra Sakho a abandonné sa Lamborghini sur le parking de West Ham depuis janvier

RMC sport-On n’est pas à une Lamborghini près… Le Daily Mail rapporte ce mardi que Diafra Sakho a abandonné son très cher véhicule sur le parking de West Ham, à son départ pour Rennes en janvier dernier. Le quotidien anglais y voit un symbole du surpaiement des joueurs de Premier League.

En janvier 2016, Diafra Sakho avait encastré sa Lamborghini dans un jardin du comté de l’Essex. Et n’a visiblement pas pris l’habitude depuis d’accorder beaucoup de soin à son véhicule. Le Daily Mail raconte ce mardi que le joueur, prêté à Bursaspor, a tout simplement abandonné sa voiture – encore une Lamborghini – sur le parking de West Ham en janvier dernier, au moment de son départ pour Rennes.

« L’effort de vendre un véhicule 220.000 euros ne valait tout simplement pas le coût’

« Il l’a achetée et laissée ici », explique une source au quotidien anglais, qui a sauté sur la petite histoire pour ouvrir un débat plus large sur les salaires mirobolants en Premier League, y compris pour des joueurs qui jouent peu. Et de souligner que « faire l’effort de vendre un véhicule 220.000 euros ne valait tout simplement pas le coût ».

West Ham, club généreux en salaires… et indemnités de transferts. Le club, qui n’a pas gagné le moindre point en championnat cette saison, sort d’un été à 106 millions d’euros de dépenses. Autant dire que même en vendant la Lamborghini de Diafra Sakho, la balance ne risque pas de s’équilibrer.

Rmcsport