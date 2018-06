(15 Photos) Korité 2018 : les différentes tenues de Maman « Dubaï »

GALSEN221 – Maman Wade, plus connue sous le sobriquet de Maman « chou » ou encore « Dubaï », a vu ses photos investir la toile ce weekend, quelques heures après la fête de la Korité. Et, il faut dire qu’il y a de quoi. Exposant sa beauté dans différentes tenues traditionnelles, la jeune demoiselle a surtout attiré l’attention des internautes grâce à son visage angélique et son sourire rayonnant. Une belle bouille qui, selon nos informations, pourrait bientôt faire ses débuts sur le petit écran.

