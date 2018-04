GALSEN221 – Les jumeaux Pi n Ji ont fêté en grande pompe leur anniversaire en compagnie de leurs fans. Animateurs et Dj, ils ont reçu la visite d’un certain nombre de célébrités qui s’activent dans le milieu de la musique. Au final, entre la musique à fond et les nombreux cadeaux reçus, la fête aura été belle.

Galsen221.