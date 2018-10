Malgré son calendrier très chargé, le guide religieux s’est déplacé aux États-Unis pour rendre visite à la communauté mouride aux Usa et formuler des prières pour ces derniers.

De ce fait, Serigne Abo Mbacké est passé par plusieurs villes, notamment New York, Détroit, Louisville, Cincinnati et Atlanta d’où sa rencontre avec l’homme d’affaire Papa Gora Samb. Pour lui, ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre le fils et Khalif de Serigne Fallou… Et c’est à cet effet qu’il lui a offert un téléphone dernier cri entre autres matériels.

L’homme d’affaires n’oubliera pas sitôt sa rencontre avec le guide religieux qui a formulé des prières pour lui et ceux qui l’accompagnait.

A rappeler que Serigne Abo Mbacké est l’actuel Khalif de Serigne Fallou Mbacké (Borom Na am mou am). Il s’est déplacé avec une forte délégation au pays de l’oncle Sam.

Senego