GALSEN221 – Elle s’appelle Nafissatou Kébé et elle a eu à partager sa vie avec le couturier Djily Création. Toutefois, leurs chemins ont fini par se séparer. Et, depuis, la ravissante femme a repris du poil de la boite comme nous pouvons l’apprécier sur ses clichés à travers lesquels elle s’affiche très en beauté et en forme.

