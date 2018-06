GALSEN221 – Les têtes d’affiche de la troupe « Soleil Levant » n’excelle pas uniquement dans leur domaine de prédilection, le théâtre. Jojo, Cheikhouna et Sanekh ont plus d’une corde à leur arc et ils le démontrent en se transformant en « mannequins » pour kiba. Une « reconversion » pour le moins réussie.

