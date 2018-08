Les fans de Youssou Ndour en Gambie peuvent lui dire un grand merci. Elle, c’est Khady Faye. La promotrice qui a rendu possible le show du roi du Mbalakh au pays d’Adama Barrow en janvier 2018. En plus d’être une excellente femme d’affaires, cette dernière se distingue de par sa grande beauté et son charme ravageur.