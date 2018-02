(05 Photos) Waly Seck a offert à Sokhna Aidara un cadeau à plus de 40 millions pour la Saint-Valentin

GALSEN221 – « Quand on aime, on ne compte pas ». Waly Seck l’a bien compris et l’artiste est prêt à tout pour combler de bonheur sa douce moitié Sokhna Aidara. En atteste le cadeau onéreux qu’il lui a offert le jour de la Saint-Valentin. Il s’agit d’une Mercedes GLE qui ne court pas les rues. Dans sa version 4MATIC 9G-TRONIC Diesel Automatique 2987 cc – 190 kW, le véhicule coûte 70.000 euros, soit 45.500.000 francs Cfa. Tout en sachant que les prix peuvent très vite flamber selon les options ajoutées. Une nouvelle preuve, si besoin en était, que rien n’est trop beau pour Mme Seck aux yeux de son chanteur de mari.

