Pod et Marichou: Oumou pourrait faire son retour au prochain épisode

GALSEN221 – Oumou a complétement disparu de la série « Pod et Marichou ». En dehors de la série même, elle est quasi fantomatique, avec seulement quelques photos qui n’en disent pas long sur les raisons de ce retrait. Toutefois, la publication d’un snap laisse croire qu’elle pourrait faire son retour sur le petit écran, alors que la saison 2 de la série touche à sa fin. Une thèse d’autant plus plausible lorsque sait que la mère de Pod et Momo, dont elle est la sœur, a rendu l’âme lors du dernier épisode. Un retour d’Oumou ferait énormément plaisir à ses nombreux fans qui ne cessent de se plaindre de son absence. Croisons les doigts et espérons que, si retour il y a, ce soit pour de bon.

