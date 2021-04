Première « bombe » larguée par Me Moussa Diop: « le nouveau DG conduit un véhicule de 85 millions »

Les pertes cumulées à hauteur de 30,6 milliards Fcfa qu’il a héritées de son prédécesseur et une caisse et des comptes crédités que de 81 millions Fcfa ne riment pas avec le train de vie du nouveau Directeur général de la société Dakar Dem Dikk révélé par Me Moussa Diop.



Selon ce dernier, qui fait face à la presse ce mardi 12 janvier 2021, son successeur conduit actuellement un véhicule de marque Toyota Platinium d’une valeur estimée à 85 millions Fcfa. Ce, après seulement trois (3) mois à la tête de Dakar Dem Dikk.

pressafrik