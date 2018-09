Après avoir raté son Eurostar pour Paris samedi, le milieu de terrain français de Chelsea a fini la soirée chez des fans en toute simplicité. Récit.

Le champion du monde N’Golo Kanté a une nouvelle fois fait preuve d’une grande humilité à en croire une anecdote racontée par le site anglais 101greatgoals.com qui reprend des tweets postés par des particuliers.

Samedi, dans la foulée de la victoire de son équipe contre Fulham (4-1), alors que le Français voulait se rendre à Paris par l’Eurostar, il aurait finalement raté son train à la gare de Londres Saint-Pancras. Après avoir effectué quelques recherches sur Google, il aurait alors décidé de se rendre à la mosquée la plus proche.

Sans surprise, une fois sur place, il est reconnu par des fans qui l’invitent à dîner, racontent ces derniers via leur compte Twitter. Kanté accepte et passe donc la soirée avec eux à manger du « riz et du curry », à « jouer à Fifa », avant de regarder en leur compagnie « Match of the day », une émission de foot, précisent les posts envoyés par les fans en question. Bref, une soirée en toute simplicité qui a évidemment réjoui ces hommes.

Cette anecdote ne manquera pas de provoquer une nouvelle vague de sympathie autour du joueur, déjà très apprécié en Angleterre et en France.

Leparisien