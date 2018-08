Pour l’ancien promoteur Aziz Ndiaye, Luc Nicolaï est à l’origine de la brouille entre le leader de la Génération Boul Falé et celui de Tay Shinger.

“Si Tyson et Eumeu Sène se sont embrouillés, c’est à cause de lui, avance Aziz Ndiaye dans L’Observateur. On se rappelle le problème entre Atta et Eumeu.”

L’ancien promoteur s’exprimait sur la tentative supposée de Luc Nicolaï d’organiser le combat Modou Lô-Balla Gaye 2, alors que Gaston Mbengue a déjà ficelé l’affiche pour janvier 2019.

Seneweb.com