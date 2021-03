Jessica Lorraine interprète le rôle de Marley dans la série Mœurs. Dans une interview qu’elle a accordée à Seneweb, l’actrice est revenue sur la promotion canapé dans le show biz, contant son expérience.

“On m’a proposé la promotion canapé quand j’étais mannequin très jeune. D’ailleurs, c’est à cause de cela que j’ai quitté le milieu des planches pour me consacrer à la musique. Psychologiquement, je me suis sentie insultée…”