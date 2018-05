Ramadan et finale LDC : Oustaz Alioune Sall sur Sadio Mané et Salah

Le finale de la ligue des champions entre Liverpool Fc et le Real de Madrid se jouera demain samedi à Kiev (Ukraine) en plein ramadan. La question qui taraude les esprits du monde musulmans et en particulier les sénégalais, reste la conduite qu’adopteront les deux footballeurs et vedettes musulmans de l’une des équipes adverses, en l’occurence Sadio Mané et Mouhamed Salah. Dans une interview accordée à Sénégal7, Oustaz Alioune, le prêcheur réputé pour son franc-parlé a donné des gages issus du coran. Regardez .