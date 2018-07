Real Madrid : interrogations sur le dossier Sadio Mané

GALSEN221 – Il y a quelques semaines, la presse européenne s’était enflammée pour un intérêt du Real Madrid pour un joueur de Liverpool. Il ne s’agissait pas de Mohamed Salah, mais plutôt de Sadio Mané. Quelques jours plus tard, une première offre était annoncée. Depuis : silence radio.

Voir le Real s’intéresser à Sadio Mané ? On ne s’y attendait pas vraiment, malgré les performances de l’international sénégalais en Ligue des champions lors de la saison écoulée. Toutefois, avec le départ de Zidane et le cas Cristiano Ronaldo (annoncé en partance pour la Juve, ndlr), la « Maison Blanche » a très certainement plus urgent à gérer.

Tellement plus urgent et important qu’on est amené à se demander si le triple champion d’Europe est toujours prêt à s’attacher les services du Red de Liverpool comme annoncé.

Alors qu’une offre de 80 millions d’euros plus le gardien de but Keylor Navas était avancée, aucune nouvelle information allant dans ce sens n’a vu le jour.

Au final, nous sommes même tentés de nous demander si le Real est toujours intéressé par l’ancien messin qui, il faut le dire, ne les a pas vraiment aidés à se décider avec la Coupe du monde qu’il a réalisée. D’un autre côté, certains observateurs pensent même que Sadio Mané ferait le bon choix en repoussant les Merengue car la concurrence pourrait l’amener à jouer les seconds couteaux, avec un temps de jeu infime à la clé.

A l’heure actuelle, les choses semblent être au point mort. Mais, avec le temps, nous avons appris que les choses vont vite en football. Aussi vite que les enjambées du fer de lance de l’équipe nationale du Sénégal.

