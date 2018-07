Réconciliation avec la mère de sa fille : Mbaye Niang répond avec une photo qui en dit long

GALSEN221 – Depuis ce weekend, les rumeurs vont bon train concernant une réconciliation entre Mbaye Niang et sa compagne Emilie Fiorelli qui avait annoncé leur séparation le 2 juillet dernier. Alors que la gagnante de Secret Story 10 avait posté sur Snapchat une photo d’elle et du footballeur international sénégalais samedi, c’est autour de ce dernier de réagir et d’apporter une réponse on ne peut plus clair sur leur relation. Et pour cause, via son compte Instagram, l’attaquant du Milan AC a posté une photo d’Emilie Fiorelli et de la fille qu’ils ont eue ensemble au mois d’avril dernier, écrivant en guise de légende : « vrai vie ça » avec un cœur à la fin. Il n’y a donc plus aucun doute, les deux amoureux semblent avoir décidé de se redonner une chance à eux et à leur enfant qui, nous l’espérons, grandira aux côtés de ses deux parents.

