La réponse salée du Pakistan à Donald Trump

Galsen221- Lundi, le président américain Donald Trump a menacé le Pakistan de supprimer l’aide américaine. En effet au cours des 15 dernières années, les États-Unis ont déboursé pas moins de 33 milliards de dollars. Donald Trump reproche au Pakistan de n’avoir rien donné en retour aux USA. Dans un tweet lundi, ce dernier indique les faits suivants:

«Les États-Unis ont bêtement donné 33 milliards de dollars d’aide au Pakistan ces 15 dernières années, et ils ne nous ont rien donné en retour si ce n’est des mensonges et de la duplicité, prenant nos dirigeants pour des idiots»

De plus, il reproche une nouvelle fois à Islamabad de ne pas faire assez pour combattre le terrorisme.

Selon Trump «Ils abritent les terroristes que nous chassons en Afghanistan, sans grande aide. C’est fini!»,

Après ses propos la réaction du Pakistan ne s’est fait point attendre. Voici la réponse salée du Pakistan.

« Le Pakistan a donné gratuitement accès aux États-Unis à son espace aérien et terrestre, des bases militaires et une coopération en matière d’intelligence qui ont décimé Al-Qaïda depuis 16 ans, mais ils ne nous ont rien donné en échange, à part des invectives et de la méfiance», a tweeté le ministre pakistanais de la Défense Khurram Dastgir-Khan interrogé peu après sur la chaîne pakistanaise Geo Television, le ministre pakistanais des Affaires étrangères Khawaja Mohammad Asif a attribué les commentaires de M. Trump au fait que les États-Unis se retrouvent «dans une impasse en Afghanistan». «Si nous recevons de l’argent des États-Unis, c’est pour des services rendus».

La semaine dernière le New York Times avait indiqué que l’administration Trump examinait la possibilité de ne pas verser l’aide de 255 millions de dollars.

Galsen221.com