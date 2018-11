La belle présentatrice avait claqué la porte de l’entreprise de Youssou Ndour pour tenter une autre expérience. Elle a alors mis sur orbite une société de communication. Depuis lors, Léa Soukeyna Ndiaye, rendue célèbre par la TFM, s’est éclipsée. Elle a malheureusement sombré dans l’oubli.

Aux dernières nouvelles, elle est encore « courtisée » comme pas deux par la direction de Futurs Médias. En termes clairs, dakarposte a appris de ses canaux de renseignements jusqu’ici fiables que Léa a reçu une proposition pour revenir à la télé de « You ». Mais, la belle plante, qui veut gagner ses éperons, c’est à dire accéder à un statut social plus élevé a, selon nos informateurs, posé ses conditions.

« Elle a réclamé comme prime de signature la somme de trois millions et une voiture » nous souffle t’on.

« You » va t’il accéder à la requête de la sublime Léa? Nous n’en savons absolument rien.

Les prochains jours, nous édifieront bien!

DAKARPOSTE