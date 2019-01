Commentant la situation judiciaire d’Assane Diouf, Dj Boubs a révélé les relations particulières qui le lient depuis des décennies à « l’insulteur public ». Sur Iradio ce mercredi, Boubs a dit connaître Assane Diouf « au temps où on fréquentait tous Sandaga chez Kassé. Il m’accompagnait lors de mes spectacles au Monaco Plage et ne voulait que personne ne s’approche de moi, prenait ma défense ». Il ajoute, « à son retour des Etats-Unis, Assane est passé me voir et aussi allé à la boutique de mon épouse. C’est vraiment quelqu’un de très spécial ». Avant de lâcher, moqueur, « Assane Diouf wéroul (il n’est pas saint d’esprit). Il adore s’attirer des problèmes. Mais prions pour lui, afin qu’il redevienne raisonnable ». Buzzsenegal

