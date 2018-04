Révélations sur le mariage « express » d’Amina Poté

GALSEN221 – C’est à la surprise générale que les sénégalais ont appris le mariage de la célèbre animatrice Amina Poté. Et, les choses seraient allées très vite entre cette dernière et son amoureux qui n’a pas voulu s’éterniser en officialisant l’union devant Dieu et les hommes.

L’amoureux en question répond au nom de Mor Cissé et évolue dans le secteur de l’automobile en tant qu’homme d’affaires. D’ailleurs nous apprenons qu’il a offert à sa douce moitié une voiture avec une plaque à son nom. Selon la même source, l’animatrice aurait reçu une somme d’argent conséquente et de l’or en guise de dote.

Les deux tourtereaux ont pris la direction de Dubaï où ils passent actuellement leur lune de miel.

Galsen221.com