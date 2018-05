Rubrique : « Instant Ramadan » avec la chanteuse Adiouza

GALSEN221 – « Instant Ramadan » est une rubrique que la rédaction de Galsen221 propose aux internautes en ce mois béni. Pour vous, des artistes chanteurs, comédiens, lutteurs ou autres se confieront sur la manière dont ils passent leur ramadan. De l’impact sur leur travail à leur humeur en passant par leur alimentation, ils vous disent tous et se confient sans détour. Pour ce nouveau numéro, nous avons donné la parole à la talentueuse chanteuse Adiouza qui s’est prêtée au jeu avec plaisir.

1) En tant qu’artiste, rencontrez-vous des difficultés durant le Ramadan ?

Tout d’abord je remercie Galsen221 pour cet entretien. Je remercie toute l’équipe et les encourage sincèrement. Pour répondre à votre question : pas du tout. Le ramadan est un mois de recueillement qui ne dure que 30 jours, on en profite pour se recueillir, méditer, s’inspirer et travailler sur les compositions.

2) Comment vous occupez-vous aux heures où vous jeûnez ?

Comme chaque jour même en période normale, après le kheud j’effectue la prière du matin et je me recouche. Je me réveille à 10 heures pour coordonner les différents repas à préparer pour le ndogou. Après ça, je file directement au studio pour travailler.

3) Mangez-vous lourd ou léger à l’heure de la rupture ?

A l’heure de la rupture je mange léger et du chaud en général. 3 heures après la rupture, je mange le plat de résistance qui est aussi très léger.

4) Quels sont les aliments que vous privilégiez durant ce mois béni ?

Les aliments je dirais les fruits et légumes, Les poissons, fruits de mer etc….

5) Comment se passe votre travail durant le ramadan ?

Côté travail, je suis en hibernation durant le mois de ramadan. Il n’y a plus de spectacle pour nous. Mais n’empêche certains d’entre nous passent leurs journées dans les studios pour plus de créativité pour avancer sur leur projet. C’est une période où seul mon travail me fait oublier la notion du temps, en me plongeant à fond dans la composition mais aussi, la pénitence, aux prières et aux actes de bienfaisance.

Galsen221.com