Saly : mise aux arrêts de la bande qui tenait la Petite Côte en otage

La bande de malfrats qui terrorisait la station balnéaire a été démantelée. Dix malfaiteurs dont une femme ont été arrêtés par les éléments du commissariat de Mbour. C’est, en effet, vers les coups de 7 h que les éléments du commissaire Lèye ont fait une descente à Saly village et à Saly Niakh Niakhal. Ils ont ainsi appréhendé Vincent Mendy, conducteur de Jakarta (24 ans) ; Ibrahima Sow, soudeur métallique (18 ans) ; Cheikh Ba, pêcheur (21 ans) ; Thierno Seck, pêcheur (26 ans) ; Abdou Guèye, pêcheur (30 ans) ; Babacar Ndiaye (20 ans), Pathé Dièye, cultivateur (32 ans) ; El Malick Niang, pêcheur (26 ans) ; Mame Ngor Diop, pêcheur (25 ans) et leur receleuse Dieynaba Ndiaye (20 ans).

Placés sous mandat de dépôt, ils devront répondre des chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, de vol en réunion avec violence commis la nuit, coups et blessures volontaires par armes blanches et détention d’armes blanches. Les malfaiteurs squattaient nuitamment la devanture des guichets automatiques de banques et, à l’aide d’armes blanches, ils dépouillaient les usagers. Ainsi, ils ont fait plusieurs victimes avant que la bande ne soit démantelée.

