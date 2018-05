Scandale : Davido accuse la mère de sa fille d’excès de plaisirs et débauche

La pop star nigériane Davido et son ex fiancée se sont déclarés une bataille pour avoir chacun de leur côté la garde de leur fille Imade Adeleke.

Telle une course contre la montre, la pop star du Nigeria, Davido accuse la mère de son enfant d’avoir couché avec l’ami de son père, le Dr Deji Adeleke qui est basé à Dubaï. » La mère de mon enfant couche avec l’ami à mon père » a déclaré Davido dans cette guerre où tous les coups sont permis.

Aussi, révèle t-il que son ex est une vraie menteuse. Selon Davido, son ex petite ami lui aurait menti sur son âge et sur ses diplômes universitaires.

A en croire ses explications à la justice Nigériane, la jeune dame est moins âgée que lui de six années alors que selon lui, elle lui a fait croire qu’elle avait 25 ans.

Toutefois, on est quand même tenté de demander si les faits remontent au moment où ils étaient toujours ensemble.De toute évidence, il ressort de ces déclarations que la star nigériane Deborbo veut à tout prix avoir la garde de sa fille Imade Adeleke.