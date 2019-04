Sédhiou : Après un lycée moderne, Sadio Mané lance les travaux d’un hôpital à Bambali

Constater de visu l’état d’avancement des travaux du lycée de Bambali financé par Sadio Mané et annoncer le démarrage imminent de l’hôpital de cette commune du département de Sédhiou, qui a vu naitre l’attaquant de Liverpool, tel était l’objectif du déplacement à Sédhiou de Bjorn Bezemer, l’agent de Sadio Mané.

«Nous sommes satisfaits de l’évolution des travaux après 13 mois de chantier. Tout est presque fini et je crois que cela sera une fierté et une motivation non seulement pour le village mais pour toutes les populations de la région», s’est réjoui Bjorn Bezemer.

Dans la foulée, l’agent du Lion de Liverpool a annoncé la réalisation d’un hôpital à Bambali, le second projet cher à Sadio Mané pour son village de naissance.

«Beaucoup parler c’est bien mais il faut réaliser surtout au village où les conditions de vie sont difficiles», suggère Bezemer, qui laisse entendre que le futur hôpital prendra en charge les questions sanitaires des populations non seulement de Bambali mais de la Casamance.