Sen Tv : Bougane Guèye Dani chipe un « bijou » à la 2Stv

Si Bougane Gueye Dani a perdu des employés qui ont rallié la 7tv, sa chaîne de télévision peut quand même se réconforter avec cette bonne nouvelle. La série Idoles quitte la 2stv et sera désormais diffusée sur la Sen Tv.

« Idoles » figure parmi les trois (3) séries les plus suivies au Sénégal. De la saison 1 à la saison 4, « Idoles » a été la série phare de la 2stv. Toutefois, pour des raisons de convivialité, la maison de production Even Prod a changé de chaîne pour la diffusion de la saison 5 et 6 sur la Sen Tv.

Senego.com