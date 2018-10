Suite à la cascade de démissions notée au sein du groupe Future médias, c’est au tour de la Sen-tv de noter un départ. Celui de Ndeye Astou Guèye. Coïncidence troublante au moment où la plupart, du moins ceux qui ont quitté GFM, ont rejoint le groupe de Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop. Est-ce le cas de l’ancienne journaliste de Walf ?

« Bonjour mes amis …Hier lundi 1 octobre j’ai notifié à ma direction ma décision de démissionner de mes fonctions de Directrice des programmes du groupe D-media pour convenance personnelle.

Je quitte des confrères et amis qui vont énormément me manquer..Bonne continuation les gars et MERCI À BOUGANE… », a-t-elle écrit.