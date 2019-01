Au micro de Senego et à l’interpellation de Aida Kane, Baba Hamdy s’est saisi de l’opportunité qui lui est offerte pour prendre la défense de Youssou Ndour qui fut victime d’une diatribe de Sonko dans le courant de la semaine passée.

A cette occasion, l’artiste chanteur et musicien Baba Hamby (BH) dans un langage tout particulier, remet Ousmane Sonko sur les railles et le renvoie à l’école de la communication mais aussi et surtout dans les banquets de la maturité politique et de la discipline républicaine quant il s’agit de parler à l’endroit d’une « institution de la République » comme Youssou Ndour, selon BH.