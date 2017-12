Senego TV – Roger Mendy: « Georges Weah m’a offert le plus beau cadeau… »

Le nouveau président du Liberia, Georges Weah, fut un footballeur de haut niveau en Europe. Roger Mendy, son coéquipier et ami à Monaco, en France, manifeste son émotion. Pour l’ancien international sénégalais, l’élection de Georges Weah comme président du Liberia est une surprise. « Georges Weah m’a offert le plus beau cadeau », souligne-t-il vendredi au micro de Senego. Pourtant, se rappelle Roger, rien ne le prédestinait à cette nouvelle station.

« C’est un frère, un ami, un fils à la fois à Monaco; il me le rendait bien. Et je le chambrait, lors de son dernier séjour à Dakar, il y a un an, que je serais son Premier ministre une foi élu président. Non Georges est resté le même, il n’a pas changé ». Ensuite, l’ex-joueur de la Jeanne d’Arc de Dakar est revenu sur ces croustillantes anecdotes partagées avec Weah dans la Principauté de Monaco. Non sans demander à son pote de relever les nombreux défis qui s’offrent.

senego