Serigne Mboup et Yaye Fatou Diagne, le clap de fin

Selon Yerimpost, Serigne Mboup et son épouse Yaye Fatou Diagne ont divorcé. Dans la discrétion, l’homme d’affaires Serigne Mboup, patron de CCBM, et la femme politique Yaye Fatou Diagne se sont séparés fin mars 2018.

Le couple ne s’entendait plus depuis plusieurs semaines. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est, selon Yerimpost, cette vidéo qui a fait le buzz sur le net dans laquelle on voit la désormais ex-Mme Mboup danser au rythme saccadé d’un son traditionnel devant les hommes politiques Aliou Sall et Bamba Fall.

senenews