Sidiki Diabaté répond sans langue de bois après les attaques de ses détracteurs

GALSEN221 – Sidiki Diabaté a été attaqué frontalement par ses détracteurs qui ont tenté de minimiser sa réussite et son succès. Sans langue de bois, l’artiste a apporté une réponse à ses attaques qui auraient (peuvent) même installer un froid entre lui et son grand ami Iba One.

« Loool pardonne moi les jaloux c’est pas moi c’est le bon Dieu et la bénédiction de mes parents. Si c’est le kunde d’or du meilleur artiste de Afrique de l’Ouest, ou le Grammy Award, ou 3 disque d’or 2 Disque de platine, ou la victoire de la musique en France, ou le Chevaliers de l’ordre national, etc…………….. c’est tellement trop que je ne peux pas tout cite

Si c’est sa qui vous fait mal désolé », a publié Sidiki Diabaté.

Il ajoute, pour ne pas que la situation s’envenime avec son ami Iba One : « ba mon frère félicitations pour le prix WhatsApp Mais dit à tes fans qui veulent pas nous voir ensemble que

nous sommes des frères et que c’est le Mali ».

