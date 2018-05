Sidy Diop: “la raison pour laquelle j’ai pleuré”

Comme le sémillant Youssou Touré, Sidy Diop a aussi fait le buzz sur la toile et les choux gras de la presse people. Il y a quelques semaines, alors qu’il s’apprêtait à entamer la première tournée internationale de sa carrière, le jeune chanteur et son staff se sont vus refuser le visa par l’ambassade de France à Dakar.

Une mésaventure qui a mis l’interprète de « Hein Hein » dans tous ses états, lui qui a fondu en larmes dans une vidéo.

« Lorsque j’ai fait la vidéo, j’étais très en colère et j’avais mal. Je ne pouvais pas comprendre que l’ambassade de France nous refuse le visa, à 48 heures d’un évènement. Le promoteur n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre en place les dates et les tournées », justifie-t-il dans les colonnes du journal l’Observateur.

Avant d’ajouter : « je suis une personne et je ressens les choses les choses, il m’arrive d’être comme triste. Submergé par mes émotions, j’ai craqué et fondu en larmes pour mes fans et je tenais à respecter ma parole. Le fait d’avoir obtenu un refus ne m’a pas ébranlé comme le pense certains, je suis jeune et j’ai l’avenir devant moi ».

