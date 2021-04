Sonko-Adji Sarr: Vers la mise en place “d’une commission pour rétablir la vérité”

iGFM-(Dakar) Le gouvernement du Sénégal annonce la mise en place d’une commission indépendante et impartiale pour rétablir toute la vérité dans la dynamique et l’apaisement. L’annonce a été faite ce matin par le ministre des forces armées Sidiki Kaba lors de la face à face entre la presse des membres du gouvernement.

