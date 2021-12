A 46 ans, Sukéna Touré Dagnoko, originaire de Keur Ndery, localité située dans le département de Nioro, œuvre pour le développement de son pays.

Pour faire évoluer sa patrie, Sukéna Touré Dagnoko multiplie les initiatives. Elle encadre et finance des jeunes et femmes dans des projets de développement. La femme a chipé le virus du développement à New York. Charmée par le réalisme des Américaines et surtout par leur engagement indéfectible. La dame s’est inspirée du pragmatisme américain, un modèle qu’elle veut inculquer aux femmes et aux jeunes de sa contrée. Le Réseau des acteurs porteurs d’initiatives de développement économique, social et solidaire (Rapides) dont elle est la présidente, compte actuellement 45.000 membres, à travers le Sénégal et la sous-région.

Sukéna parcourt le monde en quête de partenaires. Sa palette s’ouvre aux entrepreneurs et aux élus locaux. « Si chaque leader cherchait à investir dans le social, le pays aurait atteint un niveau très élevé », théorise Sukéna Touré. Ainsi, s’est-elle engagée dans le cadre de l’Acte III de la politique de décentralisation qui vise à renforcer le pouvoir des collectivités locales, afin de réduire les disparités intra-régionales et inter-régionales et booster la capacité des populations à sortir de leur situation de vulnérabilité. Pour relever ce pari, Sukéna compte sur son slogan « il faut oser ». Parce que « l’Etat ne peut pas assurer un emploi à tous les Sénégalais. Donc, ce que nous devons faire, c’est chercher à entreprendre des projets de développement et les soumettre à l’Etat, à qui lui incombe d’accompagner les jeunes dans la réussite », martèle la dame de cœur.

Qui joue aussi sur le terrain du dialogue inter-religieux, d’où cette communion entre la duchesse Béatrice d’Espagne et le Cardinal Théodore Adrien Sarr, pour le renforcement du dialogue Islamo-Chrétien au Sénégal et dans le monde entier. Mais aussi, actrice et formatrice en leadership féminin, Sukéna collabore avec la ministre gambienne de la Femme et la National federation of gambian women, avec qui elle conçoit des projets. De diverses sources, Sukéna tire des ressources pour le financement de ses activités. « Ce sont mes avoirs, plus les donations des personnes de bonne volonté ». Elle a une convention de partenariat avec les banques, pour accompagner les femmes au Salon international de l’agriculture et des collectivités locales ; dans les séminaires et les conférences internationales au Maroc, à Paris, à Dubaï, etc. Ces femmes, une fois dans ces lieux, exposent leur produits tels que la teinture, la couture, la sculpture, entre autres. Elles sont de bons payeurs et avec ce qu’elles gagnent, elles arrivent à créer une entreprise. Sukéna initie des projets incubateurs pour les femmes, les jeunes et l’Union des retraités du Sénégal.

Cette native de Keur Ndery Coumba Touré est une militante de la formation. Levier sur lequel elle veut s’appuyer, pour une meilleure effectivité de la parité. « Il faut davantage former les femmes sur la parité. Je pense qu’elles n’ont pas encore compris l’enjeu ». Après le Diplôme de fin d’études moyennes (Dfem) au lycée John Fitzgerald Kennedy, elle poursuit ses études au lycée Ampère où elle décroche le Bac. Cap sur l’université de Lyon 2 AOS (France) pour se lancer dans le tourisme. Une fois le Brevet technique supérieur (Bts) empoché, elle décide de rentrer au bercail, en 1990. Après son retour, elle travaille avec l’ONG United States Agency for International Development (Usaid) à Bakel, pour une durée de deux ans. Cette « Saloum-Saloum » polyglotte parle le français, l’anglais et l’espagnol. Mariée à 21 ans, elle met la patrie avant la famille : « Je n’ai pas assez de temps pour bien s’occuper de ma famille, mais comme c’est le développement de mon pays qui m’en empêche, je n’ai aucun regret là-dessus ». La dame dévouée aux causes humanitaires, est une grande éleveuse et une agricultrice exemplaire. « J’ai 2 ha et demi à Darou, pour un centre de formation en agriculture pour les jeunes. Il ne faut pas attendre que l’Etat fasse tout pour les populations. Il faut toujours avoir de l’audace pour pouvoir aller de l’avant », renseigne la directrice de l’entreprise Trade makers World Wide Investment and Service (Twins) qui est une structure financière basée à Dakar et de l’alliance Pedesera Afrique, qui s’occupe de l’élevage et de l’agriculture.

Fille d’un ancien cadre au Ministère des Finances et d’une infirmière, elle a développé son sens de l’aide dès le bas âge. « Lorsque j’avais six ans, je rassemblais tout le temps mes amis chez moi, pour une séance de lecture. Et après cet apprentissage, je leur donnais à manger. Je partage le peu que j’ai avec mes proches. C’est ma nature », lance Mme Dagnoko. Avec l’âge, elle diversifie ses actions. Elle les élargit aux lieux de cultes. Notamment la grande mosquée de Dakar. Elle est profondément émue quand elle raconte ce qu’elle considère comme son plus beau souvenir : quand feu Imam Maodo Sylla, ancien Imam ratib de Dakar, la cite dans son prêche du vendredi : « J’étais trop surprise lorsque l’Imam a prononcé mon nom tout en pleurant ». C’était en 1999. Depuis, elle poursuit avec d’autres mosquées à Dakar, en Casamance, à Tivaouane. Mais, elle aide aussi la Pouponnière de Médina, l’hôpital de Sédhiou. Elle assiste également les Associations sportives et culturelles (Asc) en équipements et distribue des billets pour la Mecque, aux personnes du 3ème âge. Une vraie Mère Theresa sous nos tropiques.

