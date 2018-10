La voix de Dj qui ne cessait de rabâcher « la star planétaire Youssou Ndour « dans les spots publicitaires de Gfm n’est plus d’actualité. En effet après le départ de Boub’s, il est question de démanteler sa voix sur tout ce qui touche le Groupe Médias de Youssou Ndour.

Entre Gfm et le groupe lancé récemment par Mamoudou Ibra Kane et Cie, l’on semble se diriger vers la guerre totale. En tout cas du côté du groupe de Youssou Ndour, visiblement, l’on n’entend accorder aucun quartier au nouveau rival. À preuve, renseigne Les Échos, le patron de Gfm vient de demander le retrait de la voix de Dj Boubs, ex animateur de son groupe, du spot de la soirée qu’il doit animer le 3 novembre prochain. Celui-ci passait sur la Rfm et la Tfm.À la place de celle de Boubs désormais, il y a la voix d’Aliou Ndiaye alias Al, la nouvelle recrue de Gfm.