Vainqueur du dernier Flow Up (vol 5), Taiji Scin le jeune rappeur thiéssois dont le nom Taiji (symbole chinois) symbolise le Ying et le Yang (noir et blanc) et le Scin la science, mais aussi: » Dans une autre définition SCIN signifie Sante Cheikh Ibrahima Niass. » explique le rappeur originaire de Thies.

Chambre 9 Recordz présente son nouveau titre « RAZZIA » que Pointdakar vous propose :