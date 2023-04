Installer notre application

Abdoulaye Diop Khass, tradipraticien et personnalité respectée dans son quartier, est revenu sur une brouille qui avait opposé son épouse Soumboulou et lui-même. Selon le tradipraticien, beaucoup de fausses rumeurs ont été véhiculées par des personnes malintentionnées, causant du tort à son mariage et à sa vie personnelle.

« Certains disaient que ma femme m’a surpris avec la femme de ménage. D’autres affirmaient que j’avais épousé une deuxième femme à l’insu de Soumboulou. Tout est faux », déclare-t-il avec émotion.

Abdoulaye Diop Khass explique que ces rumeurs ont été propagées par des personnes malintentionnées qui cherchaient à nuire à sa réputation et à son mariage. Il ajoute que ces mensonges ont eu des conséquences dramatiques sur sa vie de couple et sur sa famille. « Ma femme a eu beaucoup de mal à me croire et notre relation a été mise à rude épreuve à cause de ces rumeurs. Heureusement, nous avons réussi à surmonter cette épreuve ensemble », confie-t-il.

Le tradipraticien rappelle qu’il est important de vérifier ses sources avant de relayer des informations, et de ne pas céder aux ragots et aux préjugés qui peuvent causer du tort à des personnes innocentes. « Nous avons été victimes de ces fausses rumeurs, mais nous sommes plus forts aujourd’hui grâce à notre amour et notre confiance mutuelle », ajoute-t-il.

Cette affaire montre une nouvelle fois les dangers des rumeurs et de la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Il est important de rester vigilant et de ne pas céder aux manipulations et aux mensonges qui peuvent causer des dommages irréparables à des individus et à leur famille. Le couple Diop Khass est un exemple de force et de résilience face à l’adversité.