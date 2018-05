GALSEN221 – Mbathio Ndiaye est plus que jamais sous le feu des projecteurs depuis sa reconversion en tant que chanteuse. L’ancienne danseuse, en plus d’avoir la voix contre toute attente, sait se mettre en valeur et cela passe également par un style qui est le plus souvent fait de tenues traditionnelles dont pourront s’inspirer les femmes à l’approche de la Korité.

