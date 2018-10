« Bonjour mes amis …Hier lundi 1er octobre j’ai notifié à ma direction ma décision de démissionner de mes fonctions de Directrice des programmes du groupe Dmedia pour convenance personnelle .

Je quitte des confrères et amis qui vont énormément me manquer..Bonne continuation les gars et MERCI À BOUGANE » . C ‘est en substance le message de notre consoeur Ndèye Astou Guèye.

Va t’elle rejoindre le groupe Futurs Médias ou l’organe de presse dont Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop sont la vitrine? Nos langues au chat.

Une source, très au fait de ce qui se trame dans le milieu des médias, de nous souffler : « je crois savoir qu’elle va rejoindre Youssou Ndour parce qu’elle ne s’entend pas, du tout alors avec son ex mari Khalifa Diakhaté, lequel a rejoint Alassane Samba Diop et Mamoudou. L’opinion est, d’ailleurs, témoin du différend de ses ex époux, qui est un secret de polichinelle ».