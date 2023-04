Installer notre application

Le Ramadan est une période de jeûne, de prières et de partage, mais pour la journaliste sénégalaise Thioro Mandela, la Korité a été célébrée derrière les barreaux. Cette situation a suscité une vive émotion chez ses proches et ses collègues de travail, qui ont exprimé leur inquiétude quant à son état de santé et à son bien-être en prison.

Son formateur, Mamadou Ndiaye, a exprimé son inquiétude quant à la santé de la journaliste. Selon lui, Thioro Mandela est enceinte et son état de santé se détériore chaque jour. Il a appelé à ce qu’elle soit libérée ou placée sous bracelet électronique, afin qu’elle puisse recevoir les soins nécessaires.

Mamadou Ndiaye n’est pas le seul à avoir exprimé son inquiétude pour la journaliste. De nombreux internautes ont également partagé leur soutien sur les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag #FreeThioroMandela.