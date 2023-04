Installer notre application

TOP CAS: Le monde de la cybersécurité est souvent confronté à des plaintes pour collecte illicite de données personnelles et diffamation. C’est le cas pour la division spéciale de cybersécurité qui a reçu 8 plaintes entre juillet 2022 et février 2023. Ces plaintes concernaient des groupes Facebook tels que « néné touti », « kay ma deyla lounnioudoul siki saka », « top cas », « laf thiat, chaise anglaise », « rabi nététou », « zizelle mandy » et d’autres.

Selon le journal Libération les victimes avaient vu leurs images publiées accompagnées de propos diffamatoires, rabaissants et désobligeants sur les groupes Facebook en question. C’est ainsi que la division spéciale de cybersécurité a entamé des investigations pour retrouver les auteurs de ces actes répréhensibles.

Les investigations techniques menées par le Pôle forensique et cyberinvestigation de la DsC ont permis de découvrir que le profil Facebook « Oumy Khairy » appartenait en réalité à Fatou Diop, plus connue sous le nom de Kiné Anna Diop. Cette dernière a créé le groupe « les nénétouty », une évolution du groupe « top cas » qui rencontre un grand succès sur les réseaux sociaux.

Après avoir localisé Fatou Diop aux HLM4, elle a été interpellée et interrogée sur les faits qui lui sont reprochés. Elle a reconnu être l’administratrice principale des « néné touti » et a avoué l’essentiel des faits. Suite à son audition, elle a été placée en position de garde à vue pour association de malfaiteurs, collecte illicite et diffusion de données personnelles ainsi que pour diffamation via les réseaux informatiques.

Par ailleurs, une autre administratrice du groupe, Rokhaya Daba Tine, a également été interpelée et a coopéré avec les policiers. D’autres arrestations sont programmées dans le cadre de cette enquête. Cette affaire souligne l’importance de la cybersécurité et la nécessité de lutter contre les actes malveillants sur les réseaux sociaux, qui peuvent avoir des conséquences graves pour les victimes.