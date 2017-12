Touba – Babacar Sarr, trafiquant de yamba et mari galant

Retour à la case prison pour Babacar Sarr qui a été condamné hier, jeudi, à deux ans pour trafic et détention de Yamba. Devant la barre, il a plaidé coupable disculpant ainsi sa complice présumée qui n’est autre que son épouse, Aïcha Faye.

Face aux robes noires, le mis en cause a déclaré être le propriétaire du chanvre indien (500 grammes, 21 cornets et une quantité en vrac) trouvé à son lieu d’hébergement lors de la nuit du Gamou à Touba. Une chance pour sa femme, qui a nié toute implication dans les affaires de son mari et juré n’être au courant de rien.

Le tribunal de grande instance de Diourbel a déclaré Babacar Sarr coupable des délits de trafic et détention de chanvre indien. Il a écopé de deux ans ferme. Aïcha Faye, quant à elle, a été relaxée au bénéfice du doute.

Gora KANE – Seneweb.com