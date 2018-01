Transfert: Krépin Diatta rejoint le leader du championnat Belge

Le Club de Bruges est particulièrement actif en ce début de mercato. Après avoir acquis le portier russe Vladimir Gaboelev, les Brugeois ont réussi à convaincre le jeune Krépin Diatta de rejoindre la Venise du Nord, où il a signé un contrat d’une durée de quatre ans et demi.

Ce jeune médian offensif sénégalais de 18 ans a montré ses qualités dans le championnat de Norvège où il a enchaîné les brillantes prestations au sein de l’équipe de Sarpsborg. Il s’est également distingué lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans.

Krepin Diatta suscitait l’intérêt de Marseille et Manchester United a également suivi l’évolution du Sénégalais. Finalement, le FC Bruges s’est montré le plus convaincant et a réussi un bien joli coup en attirant cette pépite. Vincent Mannaert, le manager des Blauw en Zwart, a effectué le déplacement à Dakar, en compagnie de Mogi Bayat, pour conclure la transaction.

Le coût du transfert dépasserait, selon certaines sources, les deux millions d’euros.

Avec Rtbf