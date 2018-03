Un Café avec : Lissa vole la vedette à Katy Chimère

GALSEN221 – Katy Chimère Diaw et Lissa son incontestablement les deux grandes stars de la série « Un café avec ». Toutefois, il semble qu’après des débuts timides Lissa ait ravi la vedette à son amie. Non seulement auprès du public, mais aussi auprès des réalisateurs, nous apprend Senego.

Ainsi, selon un membre de l’équipe du tournage cité par nos confrères : « Lissa incarne mieux son rôle dans le téléfilm et une petite concurrence s’est installée entre elle et sa copine Katy Chimère. Apparemment, Lissa est plus naturelle, elle donne du tonus et incarne bien son rôle, sans elle la série serait vraiment fade ».

« Lissa est devenue la vedette et elle a complètement éclipsé Katy Chimère qui a compris qu’elle doit se contenter de jouer les seconds rôles », informe la même source.

Avec la reprise du téléfilm à succès sur nos petits écrans, attendons de voir si Katy Chimère boira « Un café avec » Lissa.

Galsen221.com